Страшная находка: трупы матери и сына с признаками насильственной смерти обнаружили в Актобе

Фото: kstati.dp.ua

Утром в среду, 29 марта, в Актобе в одной из квартир жилого дома обнаружены два трупа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Прибывшей следственно-оперативной группой обнаружены трупы 35-летней женщины и её 16-летнего сына с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.

Кроме того, в реанимационное отделение Центра охраны материнства и детства с ножевыми ранениями госпитализирована 13-летняя дочь погибшей.