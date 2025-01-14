  • 14 Января, 21:54
  • BAIGENEWS

Страшная буря: человека спасли в области Жетісу

Легковой автомобиль с водителем застрял в снежном заносе.

Сегодня, 21:29
АВТОР
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drive2.ru Сегодня, 21:29
Сегодня, 21:29
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Фото: drive2.ru

В области Жетісу сотрудники МЧС спасли из снежного плена 1 человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Сегодня в Алакольском районе на автодороге "Ушарал - Достык" легковой автомобиль с водителем застрял в снежном заносе.

"Спасатели а вездеходе "Трэкол" выехали на сложный участок дороги, нашли машину застрвышего в снежном заносе и  доставили мужчину на станцию Достык. В медицинской помощи он не нуждался. Также, спасатели дополнительно провели объезд закрытого участка", - говорится в сообщении. 

Напомним, ранее 25 рыбаков спасли сотрудники МЧС в области Жетісу.

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