Страшная буря: человека спасли в области Жетісу
Легковой автомобиль с водителем застрял в снежном заносе.
Сегодня, 21:29
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:29Сегодня, 21:29
57Фото: drive2.ru
В области Жетісу сотрудники МЧС спасли из снежного плена 1 человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Сегодня в Алакольском районе на автодороге "Ушарал - Достык" легковой автомобиль с водителем застрял в снежном заносе.
"Спасатели а вездеходе "Трэкол" выехали на сложный участок дороги, нашли машину застрвышего в снежном заносе и доставили мужчину на станцию Достык. В медицинской помощи он не нуждался. Также, спасатели дополнительно провели объезд закрытого участка", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее 25 рыбаков спасли сотрудники МЧС в области Жетісу.