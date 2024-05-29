Страны-участники ОТГ договорились упростить грузовые перевозки
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Депутаты мажилиса ратифицировали Соглашение о международных комбинированных грузовых перевозках между правительствами государств – членов Организации тюркских государств, передаёт BaigeNews.kz.
Представил документ министр транспорта Марат Карабаев.
"Данное соглашение направлено на упрощение международных грузовых перевозок с использованием различных видов транспорта, а также развитие торгово-экономических отношений между государствами ОТГ", - заявил министр.
По его данным, по итогам 2023 года объемы перевозок грузов между Казахстаном и государствами-участниками ОТГ составил порядка 35 млн тонн грузов, что на 20% больше показателя 2022 года.
"Принятие соглашения создает предпосылки для дальнейшего увеличения объемов транзитных перевозок грузов через Казахстан, что положительно повлияет на развитие транспортно-транзитного потенциала страны. В целях реализации норм соглашений будет создан совместный комитет по развитию перевозок между странами ОТГ", - отметил Карабаев.
Документ направлен на рассмотрение сената.
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