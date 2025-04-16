Генеральный секретарь Asian Broadcasting Union Ахмед Надим в ходе II Центрально-Азиатского медиафорума призвал страны региона к укреплению сотрудничества в медиаотрасли, особенно на фоне глобальных технологических изменений и роста цифрового контента, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Выступая перед участниками форума, он отметил, что страны Центральной Азии — Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Туркменистан — давно являются активными участниками ABU. Он выразил надежду на возвращение Азербайджана в ряды объединения и пригласил Таджикистан к вступлению в организацию.

"Мы живем в мире, где технологии и медиа развиваются синхронно. Важно работать совместно, укреплять доверие аудитории и не терять свою значимость в условиях конкуренции", — отметил Ахмед Надим.

Он также подчеркнул, что доверие к традиционным медиа продолжает расти, особенно в тех странах, где развиваются общественные вещательные сервисы, предоставляющие проверенную и точную информацию.

"Мы наблюдаем устойчивый рост доверия к фронткастинговым каналам. Люди стремятся к достоверности, особенно в эпоху, когда доступ к информации стал беспрецедентно лёгким", — заявил он.

Генеральный секретарь ABU обратил внимание на растущее влияние инфлюенсеров, чьи личные повестки могут искажать восприятие информации. Он подчеркнул необходимость проверять источники, независимо от того, поступает ли информация от официальных СМИ или через социальные платформы.

"В мире, где каждый может быть источником контента, особенно важно сохранять ответственность за публикуемую информацию", — сказал спикер.

Он также указал на важность образовательных инициатив, направленных на повышение медиаграмотности, в том числе среди детей и молодежи.

"Мы работаем над обучающими программами, и приглашаем все страны и организации присоединиться к нашим инициативам. Только совместными усилиями мы сможем преодолеть технологические барьеры и продвигаться вперёд", — подчеркнул он.

Завершая выступление, Ахмед Надим выразил готовность ABU к открытому сотрудничеству и обозначил, что союз располагает рядом инициатив, которые могут стать точками взаимодействия с новыми партнерами.