Мажилисмены ратифицировали Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Соглашение подписано 14 октября 2022 года в городе Астане Казахстаном, Арменией, Беларусью, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. Его цель – повышение эффективности национальных усилий и сотрудничества в сфере противодействия коррупции.

В рамках документа предусмотрены объединение сил стран-участниц СНГ для преодоления рисков дальнейшего роста количества коррупционных преступлений и правонарушений, обеспечение обмена информацией и развитие взаимодействия в сфере антикоррупционного просвещения.

Соглашением определены основные направления и формы по розыску и возврату доходов от коррупции, розыску, задержанию и выдаче лиц, совершивших коррупционные преступления. Кроме того, предусматривается проведение специальных операций и оперативно-профилактических мероприятий.