Страны СНГ договорились выдавать беглых коррупционеров друг другу

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Страны Содружетсва Независимых государств договорились выдавать беглых коррупционеров друг другу. Документ был подписан в Астане 14 октября Главами СНГ. В Антикоре рассказали подробности о принятом Соглашении, передаёт BaigeNews.kz.

По данным агентства, действие документа будет способствовать повышению эффективности сотрудничества в борьбе с правонарушениями, выработке и проведению согласованной политики в сфере противодействия коррупции, в частности будет:

оказываться содействие по уголовным делам о коррупции;

проводиться скоординированные и согласованные оперативно-розыскные, оперативно-профилактические мероприятия и специальные операции по коррупционным преступлениям;

осуществляться сотрудничество в сфере розыска, задержания и выдачи лиц, совершивших коррупционные преступления, возвращения доходов от коррупции;

создаваться и использоваться информационных систем в сфере противодействия коррупции;

разрабатываться стратегии, программы и планы сотрудничества в сфере противодействия коррупции;

осуществляться обмен результатами антикоррупционного мониторинга;

повышаться квалификации кадров и другое.

Напомним, 14 октября в Астане состоялось заседание Совета глав государств СНГ. В нём впервые в постпандемийный период в очном режиме приняли участие главы практически всех государств — участников СНГ.

Участники обсудили актуальные вопросы взаимодействия на площадке Содружества, рассмотрели и приняли ряд документов, нацеленных на дальнейшее развитие и укрепление интеграционных связей в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности. Главы государств утвердили очередную Программу сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, рассчитанную на 2023-2025 годы.

Помимо этого, состоялось подписание ряда международных договоров, предусматривающих взаимодействие по линии избирательных органов, а также по вопросам противодействия коррупции.