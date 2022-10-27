open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Страны СНГ договорились выдавать беглых коррупционеров друг другу
gov.kz Сегодня, 09:12
110
Фото: gov.kz

Страны СНГ договорились выдавать беглых коррупционеров друг другу

Страны Содружетсва Независимых государств договорились выдавать беглых коррупционеров друг другу. Документ был подписан в Астане 14 октября Главами СНГ. В Антикоре рассказали подробности о принятом Соглашении, передаёт BaigeNews.kz.

По данным агентства, действие документа будет способствовать повышению эффективности сотрудничества в борьбе с правонарушениями, выработке и проведению согласованной политики в сфере противодействия коррупции, в частности будет:

  • оказываться содействие по уголовным делам о коррупции;
  • проводиться скоординированные и согласованные оперативно-розыскные, оперативно-профилактические мероприятия и специальные операции по коррупционным преступлениям;
  • осуществляться сотрудничество в сфере розыска, задержания и выдачи лиц, совершивших коррупционные преступления, возвращения доходов от коррупции;
  • создаваться и использоваться информационных систем в сфере противодействия коррупции;
  • разрабатываться стратегии, программы и планы сотрудничества в сфере противодействия коррупции;
  • осуществляться обмен результатами антикоррупционного мониторинга;
  • повышаться квалификации кадров и другое.

Напомним, 14 октября в Астане состоялось заседание Совета глав государств СНГ. В нём впервые в постпандемийный период в очном режиме приняли участие главы практически всех государств — участников СНГ. 

Участники обсудили актуальные вопросы взаимодействия на площадке Содружества, рассмотрели и приняли ряд документов, нацеленных на дальнейшее развитие и укрепление интеграционных связей в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности. Главы государств утвердили очередную Программу сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, рассчитанную на 2023-2025 годы.

Помимо этого, состоялось подписание ряда международных договоров, предусматривающих взаимодействие по линии избирательных органов, а также по вопросам противодействия коррупции.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#международное сотрудничество #Коррупция #экстрадиция #СНГ
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:12
110
Поделитесь:
Наверх