Страны СНГ больше не будут обеспечивать секретность изобретений времён СССР

Протокол о прекращении действия Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны ратифицировали депутаты Мажилиса Парламента РК, передаёт BaigeNews.kz.

Соглашение главы правительств СНГ подписали ещё 4 июня 1999 года. Его разработали в связи с распадом СССР и образованием на его базе самостоятельных государств, для обеспечения режима секретности в отношении сведений о секретных изобретениях.

"За время действия соглашения в государствах-участниках СНГ не было подано ни одного ходатайства о выдаче охранных документов на секретные изобретения созданные в СССР. Так же не было зафиксировано ни одного случая по рассекречиванию таких. Необходимо отметить, что срок охраны изобретений составляет 20 лет", - рассказал министр юстиции Азамат Ескараев.

Так как сроки действия охранных документов по всем изобретениям Советского Союза истекли, соглашение больше не актуально. Напомним, Совет министров иностранных дел СНГ принял решение о прекращении его действия. Соответствующий протокол подписан 4 марта 2021 года.