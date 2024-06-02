Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти

Страны ОПЕК+, которые объявили о дополнительных добровольных сокращениях в апреле 2023 года и ноябре 2023 года, включая Саудовскую Аравию, Россию, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, провели личную встречу в Эр-Рияде в рамках 37-й министерской встречи ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Мининистерства энергетики РК.

"Встреча была проведена с целью усиления мер предосторожности стран ОПЕК+, направленных на поддержание стабильности и баланса на нефтяных рынках. Страны приняли решение, в дополнение к последним решениям 37-го заседания Министерской встречи ОПЕК+, продлить дополнительные добровольные сокращения на 1,65 миллиона баррелей в день, о которых было объявлено в апреле 2023 года, до конца декабря 2025 года", — говорится в сообщении.

Более того, страны продлят свои дополнительные добровольные сокращения на 2,2 миллиона баррелей в день, о которых было объявлено в ноябре 2023 года, до конца сентября 2024 года, а затем сокращение на 2,2 миллиона баррелей в день будет постепенно прекращено на ежемесячной основе до конца сентября 2025 года для поддержания стабильности рынка. Это ежемесячное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий.

Участники совещания поддержали обещание, взятые Республикой Ирак, Российской Федерацией и Республикой Казахстан, обеспечить полное соблюдение обязательств и повторно представить в Секретариат ОПЕК обновленный график компенсации перевыполненных объемов до конца июня 2024 года.