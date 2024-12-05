Страны ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи нефти

Объявлены итоги 57-го заседания Совместного министерского мониторингового комитета и 38-й министерской встречи стран ОПЕК+, передаёт BaigeNews.kz.

От Казахстана участие в мероприятиях принял вице-министр энергетики Алибек Жамауов.

"Участники заседания подтвердили приверженность основам Соглашения и согласились продлить общий уровень добычи нефти для стран-участников ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, в соответствии с решениями, принятыми на 35-й министерской встрече ОПЕК+, до 31 декабря 2026 года. Страны-участники подтвердили исключительную важность полного соблюдения обязательств и компенсации перевыполненных объёмов", - сообщили в Минэнерго.

Восемь стран (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединённые Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), которые ранее объявили о дополнительных добровольных сокращениях в апреле 2023 года и ноябре 2023 года, отдельно провели встречу на полях 38-й министерской встречи стран ОПЕК+ с целью усиления мер предосторожности, направленных на поддержание стабильности и баланса на нефтяных рынках.

"Страны решили продлить дополнительные добровольные сокращения на 1,65 миллиона баррелей в сутки, о которых было объявлено в апреле 2023 года, до конца декабря 2026 года. Более того, она продлят свои дополнительные добровольные сокращения на 2,2 миллиона баррелей в день, о которых было объявлено в ноябре 2023 года, до конца марта 2025 года. Добровольные сокращения будут постепенно отменены до конца сентября 2026 года для поддержания стабильности рынка", - отметили в Минэнерго.

Компенсационный период будет продлён до конца июня 2026 года.