Страны ОДКБ приняли решение о наращивании внешнеполитической координации

28 ноября в Астане под председательством Казахстана прошло совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу оранизации.

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.

"Участники заседания обменялись мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности, обсудили итоги сотрудничества и перспективы дальнейшего развития системы коллективной безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы организации.

Кроме того, отдельное внимание было уделено вопросам подготовки к совместному празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

"Был одобрен ряд документов, выносимых на рассмотрение Совета коллективной безопасности ОДКБ, а также приняты решения, направленные на дальнейшее укрепление союзнических связей, наращивание внешнеполитической координации и развитие Коллективных сил", - добавили в ОДКБ.

Ранее Тасмагамбетов заявил, что военно-политическая обстановка по периметру зоны ответственности ОДКБ остаётся сложной.