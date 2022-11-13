Страны G20 договорились о создании фонда готовности к пандемиям

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Минздрав Индонезии заявил о том, что страны G20 намерены создать Фонд борьбы с пандемиями, несмотря на геополитические разногласия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин. Он отметил, что средства фонда будут распределяться среди бедных государств для закупок вакцин и лекарств.

Пресс-конференция была посвящена итогам второй встречи министров финансов и здравоохранения стран "двадцатки", прошедшей в этот день на индонезийском острове Бали в смешанном формате, на которой завершился процесс создания фонда, призванного помочь малым, средним и развивающимся странам в приобретении вакцин и медикаментов при пандемиях инфекционных болезней.

Как сообщает ТАСС, также прозвучала инфоормация о возможности роста фонда готовности к пандемиям до 10 миллиардов долларов в ближайшие 5-10 лет.

Индонезия в качестве председателя G20 обеспечила по меньшей мере 1,4 миллиарда, которые будут вложены в фонд.