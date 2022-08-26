Страны ЕАЭС должны ограничивать взаимную торговлю не в ущерб коллегам - Смаилов

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При введении ограничений во взаимной торговле должны создаваться условия для поддержания определённого уровня обеспеченности других государств товарами ЕАЭС, считает премьер-министр Алихан Смаилов. Он обратился к странам-участницам ЕАЭС на заседании Евразийского межправительственного совета в Кыргызстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Выстраивание безбарьерной среды - это основа наших взаимоотношений прописанная в договоре о ЕАЭС. Ведущую роль в обеспечении этого должна играть Евразийская экономическая комиссия, которую мы обеспечили полномочиями. В текущих условиях важно определиться с механизмами нивелирования последствий от ограничений, которые страны вынужденно вводят в одностороннем порядке. Установив единый внешнеторговый контур, мы согласились защищать внутреннего производителя. Однако при введении ограничений во взаимной торговле должны создаваться условия для поддержания определённого уровня обеспеченности других государств товарами ЕАЭС, а также упрощение поставок товаров из третьих стран. А также думаю, что ЕЭК следует изучить эти вопросы и дать свои предложения", - сказал Алихан Смаилов.

Он отметил, что для развития экспорта стран ЕАЭС важна свобода транзита товаров. В складывающихся геополитических условиях сложно переоценить актуальность вопросов транзита, в том числе с точки зрения трансконтинентальной торговли.

"В связи с этим важно качественное развитие инфраструктуры евразийских транспортных коридоров и маршрутов в направлениях восток-запад и север-юг. В данном контексте хочу напомнить о соглашении о судоходстве, подписанном в 2019 году, но до сих пор не вступившим в силу. Думаю, настало время завершить работу и ввести его в действие", - добавил премьер Казахстана.

В мероприятии принимают участие главы правительств Армении – Никол Пашинян, Беларуси – Роман Головченко, Кыргызстана – Акылбек Жапаров, России – Михаил Мишустин. В узком составе участники заседания обсудили вопросы формирования общего рынка газа ЕАЭС, промышленной кооперации, регулирования алкогольного рынка и налогообложения при электронной торговле. Кроме того, рассмотрен проект соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании, перечень приоритетных инфраструктурных проектов в сфере транспорта, ход работы по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, а также меры по расширению использования национальных валют при взаимной торговле.