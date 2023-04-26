Страны ЕАЭС будут обмениваться кредитными историями граждан

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Депутаты Мажилиса ратифицировали соглашение, создающее условия для трансграничного обмена сведениями кредитных историй в рамках Евразийского экономического союза, передаёт BaigeNews.kz. Об этом во время пленарного заседания мажилиса заявила председатель Агентства по регулирования и развитию финансового рынка страны, представляя законопроект о ратификации соответствующего соглашения.

"Документ определяет порядок обмена кредитными отчетами и перечень передаваемой информации. К такой информации относится запрос о предоставлении кредитного отчета, согласие субъекта кредитной истории, сам кредитный отчет, а также документы, касающиеся оспаривания кредитной истории", - говорится в сообщении.

Трансграничный обмен кредитными отчетами будет осуществляться через ограниченный список уполномоченных организаций. В Казахстане уполномочены два кредитных бюро – АО "Государственное кредитное бюро" и ТОО "Первое кредитное бюро".