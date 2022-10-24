Странную установку дорожных знаков заметили в пригороде Актау

Фото: lada.kz

Жалобу на непродуманную установку дорожных знаков в жилом массиве прокомментировали в городском акимате, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

В связи с завершением строительства внутренних автодорог в жилом массиве Рауан были установлены дорожные знаки на участках старых тротуаров.

"Данные знаки предусмотрены по проекту. Согласно ПДД они обязательны для регулирования движения автомашин", - отметили в городском акимате.

Что касается плиточной тротуарной дорожки, как заверили местные власти, её скоро демонтируют. Пешеходная зона будет на другом участке.

"Начаты работы по проектированию ПСД по благоустройству прилегающей к дороге территории, где будет новый тротуар и освещение", - пообещали в городском акимате.