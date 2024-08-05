Странную смерть трёх человек в колодце расследуют в Абайской области
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Тела двух водопроводчиков и сельчанина обнаружили в колодце в Абайской области. Странную смерть расследуют полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
"Людей ремонтировать отправили: ни техники не дали, ни защитной амуниции, ничего у них не было. Кто понесёт ответственность за смерть моего сына?" - говорит мать погибшего Гульнара Жакупова.
Трагедия произошла в одном из сёл Кокпетинского района. Двое 34-летних рабочих алматинского подрядчика месяц устраняли недочёты в водопроводной сети. В день гибели к ним присоединился 37-летний местный житель. В итоге мужчин нашли в колодце уже мёртвыми.
По предварительной версии, все трое задохнулись. Окончательные экспертизы ещё не готовы.
Погибших уже похоронили.
"Трое работников получили отравление неизвестными веществами. По данному факту проводится досудебное расследование по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего смерть двух и более лиц. Назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сообщил замначальника по оперативной работе Кокпектинского РОП Кайрат Толегенов.
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