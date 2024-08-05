Странную смерть трёх человек в колодце расследуют в Абайской области

Тела двух водопроводчиков и сельчанина обнаружили в колодце в Абайской области. Странную смерть расследуют полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Людей ремонтировать отправили: ни техники не дали, ни защитной амуниции, ничего у них не было. Кто понесёт ответственность за смерть моего сына?" - говорит мать погибшего Гульнара Жакупова.

Трагедия произошла в одном из сёл Кокпетинского района. Двое 34-летних рабочих алматинского подрядчика месяц устраняли недочёты в водопроводной сети. В день гибели к ним присоединился 37-летний местный житель. В итоге мужчин нашли в колодце уже мёртвыми.

По предварительной версии, все трое задохнулись. Окончательные экспертизы ещё не готовы.

Погибших уже похоронили.