Странное изображение на камне обнаружили спасатели в Акмолинской области

На историческую находку натолкнулись сотрудники ОЧС Сандыктауского района Акмолинской области при проведении профилактического мероприятия "Орман", передаёт BaigeNews.kz.

Артефакт представляет собой человеческое лицо, высеченное на камне.

О находке сообщили в департамент по ЧС Акмолинской области и в местный краеведческий музей.

Утверждать, к какой именно из эпох принадлежит изделие древнего скульптора, невозможно. Мнения учёных разделились. Одни утверждают, что этот камень здесь ещё с бронзового века, другие относят его к более позднему, тюркскому периоду. По мнению одного из учёных, есть сходство с находками, обнаруженными в Сибири.

Какая из версий окажется верной, покажет дальнейшее изучение. Артефакт взят под охрану.