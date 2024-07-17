Странное изображение на камне обнаружили спасатели в Акмолинской области
Сегодня, 16:56
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Сегодня, 16:56Сегодня, 16:56
145Фото: ДЧС Акмолинской области
На историческую находку натолкнулись сотрудники ОЧС Сандыктауского района Акмолинской области при проведении профилактического мероприятия "Орман", передаёт BaigeNews.kz.
Артефакт представляет собой человеческое лицо, высеченное на камне.
О находке сообщили в департамент по ЧС Акмолинской области и в местный краеведческий музей.
Утверждать, к какой именно из эпох принадлежит изделие древнего скульптора, невозможно. Мнения учёных разделились. Одни утверждают, что этот камень здесь ещё с бронзового века, другие относят его к более позднему, тюркскому периоду. По мнению одного из учёных, есть сходство с находками, обнаруженными в Сибири.
Какая из версий окажется верной, покажет дальнейшее изучение. Артефакт взят под охрану.