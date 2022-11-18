Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали

Инстаграм-аккаунт Каракат Абден заблокирован. Об этом она сообщила на свой странице в Facebook , передаёт BaigeNews.kz

"Уважаемые друзья! Моя личная страница в социальной сети Instagram временно заблокирована сервисной службой Facebook. Страница не удалена", - написала Абден.

По словам Абден, согласно информации технической службы Facebook аккаунт проходит проверку из-за резкого повышения посещаемости и активности. В ближайшее время доступ к странице будет восстановлен.

Фото: facebook.com/abdenova.karakat

Уведомление, высвечивающееся при попытке посетить страницу Каракат Абден, сообщает, что пользователь не найден в системе.