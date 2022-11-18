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facebook.com/abdenova.karakat Сегодня, 13:27
207
Сегодня, 13:27
207
Фото: facebook.com/abdenova.karakat

Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали

Инстаграм-аккаунт Каракат Абден заблокирован. Об этом она сообщила на свой странице в Facebook, передаёт BaigeNews.kz.

"Уважаемые друзья! Моя личная страница в социальной сети Instagram временно заблокирована сервисной службой Facebook. Страница не удалена", - написала Абден. 

По словам Абден, согласно информации технической службы Facebook аккаунт проходит проверку из-за резкого повышения посещаемости и активности. В ближайшее время доступ к странице будет восстановлен.

Фото: facebook.com/abdenova.karakat

Уведомление, высвечивающееся при попытке посетить страницу Каракат Абден, сообщает, что пользователь не найден в системе. 
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#Социальные Сети #Инстаграм #каракат абден
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:27
207
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