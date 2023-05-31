Страна молодеет: дети в Казахстане составляют уже более трети населения

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Беби-бум, вызванный пандемией во всём мире и не миновавший Казахстан, привёл к тому, что республика заметно "помолодела". Так, к началу 2023 года в стране проживало уже 6,74 миллиона детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Доля юных казахстанцев в общей численности населения составила уже 34,1 процента, против 30,1 процента десятилетием ранее и всего 29,7 процента в 2010 году. В региональном разрезе доля детей в общей численности населения варьируется от 43,3 процента в Туркестанской области до 24 процентов в Северо-Казахстанской.

В сложившейся ситуации слова о том, что дети — наше будущее, приобретают буквальный смысл, причём, чтобы это будущее было светлым, необходимо прикладывать усилия уже в настоящем, считают аналитики.

В целом дети в РК законодательно защищены. Всевозможные аспекты обеспечения достойного детства предусмотрены самыми разными госпрограммами, будь то концепции развития дошкольного и среднего и высшего образования или программа социальной и медико-педагогической коррекционной поддержки детей с особыми потребностями и прочее. Работают даже такие специфические проекты, как, программа репатриации и реинтеграции детей и женщин, вернувшихся в РК из зон боевых действий (Сирии, Ирана).

В стране предусмотрены самые разные инструменты поддержки, от проекта "Национальный фонд — детям" до специальных жилищных программ и депозитов банков, позволяющих обеспечить детей собственным жильём, или жилищных программ для многодетных семей либо семей с особенными детьми.

Надо сказать, что в целом в рейтинге стран, показывающем, насколько детство в этих странах полноценное и защищённое от опасных факторов, позиция у РК неплохая. Так, по последним данным за 2021 год, Казахстан занимал 49-е место из 186, против 50-го годом ранее, и входил в группу стран, где здорового и полноценного детства лишены лишь некоторые дети. Индекс фокусируется на некоторых ключевых правах или гарантиях детства: жизни, здоровом росте и развитии, образовании и защите от вреда. Если ребёнок имеет все эти возможности, его детство считается целостным. Если действуют какие-то факторы прерывания (окончания) детства, индекс страны снижается. Индекс РК в 2021 году составлял 933 из 1000. До Кувейта, занимающего 47-е место и набравшего 940 баллов, Казахстан не дотянул всего семь баллов. Кувейт замыкал группу лучших стран, в которых лишь очень немногие дети были лишены полноценного детства (насколько это возможно учесть).

Отмечается, что на 2021 год, до войны в Украине, Россия и Беларусь обгоняли Казахстан в этом рейтинге, в то время как прочие страны ЕАЭС и ЦА уступали РК. Рейтинг за 2022 год ещё не опубликован.