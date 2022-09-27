Страховая система должна защитить и медработника, и пациента - гость проекта "2022"

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Провести грань между врачебной ошибкой и халатностью очень сложно, считает директор департамента науки и человеческих ресурсов Минздрава Даулет Алдынгуров. В выпуске проекта "2022" он рассказал о новой системе страхования медицинских работников, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил гость программы, при разработке поправок в законопроект по вопросам здравоохранения учитывался мировой опыт, модели разных стран.

"Мы пришли к выводу, что надо обращать внимание именно на умысел. Если у медицинского работника не было умысла навредить, страховая система должна компенсировать пациенту. Например, если медицинский работник добросовестно, честно выполняет свои обязанности, придерживается всех стандартов, протоколов, но даже в этом случае наступает определенный вред здоровью, тогда страховая система должна защитить медицинского работника и пациента", - сказал он.

Но если врач при угрожающем здоровью состоянии не оказал положенную помощь пациенту, это можно расценивать как умысел.

"Отклонение от всех рекомендованных стандартов и протоколов будет рассматриваться как сознательный умысел", - подчеркнул Даулет Алдынгуров.

Также он отметил, что в рамках обязательного медицинского страхования все, кто оказывают медицинскую помощь, должны будут застраховать своих работников.

"Данная модель, вмененное страхование - одна из обязательных форм страхования. Отличие в том, что обязательство по страхованию возникает только с одной стороны, и этой стороной является медицинская организация, медицинский работник. Любой медицинский работник должен иметь профессиональную страховку, независимо от формы собственности организации, в которой трудится", - сказал он.

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