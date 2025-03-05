Страховать жилье от природных катастроф и паводков предложили в Казахстане
Мажилисмены предложили законопроект по обязательному страхованию жилья от стихийных бедствий.
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В Казахстане депутаты фракции Amanat обратились с депутатским запросом к Премьер-Министру и Председателю Агентства по регулированию финансового рынка с предложением внедрить обязательное страхование жилья, особенно в сейсмоопасных и паводкоопасных районах, передаёт BaigeNews.kz.
Это связано с высоким риском природных катастроф, так как около 70% территории страны подвержены различным стихийным бедствиям, а 40% территории — сейсмической активности.
Депутаты отметили, что в стране страхование жилья в случае стихийных бедствий все еще находится на низком уровне — лишь 2-3% страхового рынка приходится на этот вид страхования. Это приводит к финансовым проблемам, когда в случае бедствий, таких как паводки, государству приходится покрывать значительные расходы на восстановление жилья, чего невозможно обеспечить из-за ограниченности бюджетных средств. В таких случаях жители стран с развитым страховым рынком, как правило, защищены за счет полисов, которые покрывают ущерб от природных катастроф.
Основные проблемы, на которые обратили внимание депутаты, заключаются в существующих трудностях страхования жилья. Например, банки часто предлагают невыгодные условия страхования, при которых застрахована лишь сумма кредита, а не реальная рыночная стоимость недвижимости.
Также они навязывают заемщикам выбор только одной страховой компании и часто выступают как выгодоприобретатели и страховые агенты, что создает конфликт интересов. В результате заемщики сталкиваются с отказами в выплатах при наступлении страхового случая.
Депутаты предложили несколько шагов для решения проблемы:
- Обязать указывать в договорах страхования реальную рыночную стоимость залогового имущества.
- Дать заемщикам право выбора страховой компании при ипотечном кредитовании и запретить банкам быть страховыми агентами.
- Обязать банки страховать залоговое имущество за свой счет, а не перекладывать финансовую нагрузку на заемщиков.
Кроме того, депутаты предложили Правительству в кратчайшие сроки совместно с Агентством по регулированию финансового рынка разработать законопроект об обязательном страховании недвижимости от стихийных бедствий, а также жилых массивов в опасных зонах.
Это позволит создать систему защиты для граждан и снизить финансовую нагрузку на государственный бюджет.
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