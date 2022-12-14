Страхование профответственности медработников внедрят в Казахстане

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На заседании Правительства РК были рассмотрены меры по реализации предвыборной программы Президента и поручений, данных на расширенном заседании Правительства 12 декабря 2022 года, передаёт BaigeNews.kz. О реализаций поручений в системе медицины доложила министр здравоохранения Ажар Гиният.
"В рамках повышение статуса врачебной профессии разработан соответствующий Законопроект, предусматривающий внедрение страхования профессиональной ответственности медицинских работников, гуманизацию уголовных норм, а также иные меры в рамках юридической и финансовой защиты медиков", - рассказала министр.
Служба родовспоможения будет усилена сетью 11 современных перинатальных центров. Разрабатывается пилотный проект перинатального центра в г.Шымкент.
Кроме того, разработан проект Дорожной карты по совершенствованию онкологической помощи населению на 2023-2025 годы, предусматривающей меры профилактики, раннее выявление и современные методы лечения онкологических заболеваний, а также строительство новых онкологических центров, реконструкцию корпусов и оснащение современным оборудованием.
Также запланировано создание современного Национального центра детской онкологии и гематологии в г.Алматы.
Для координирования тактики и лечения пациентов с инсультом будет запущен единый консультативный инсультный центр на базе строящейся многопрофильной больницы "Национальный координационный центр экстренной медицины".
В рамках исполнения поручений Главы государства и в целях повышения доступности медицинской помощи на селе принят пилотный национальный проект по модернизации сельского здравоохранения.
Также, по словам министра, предусматривается внедрение современных телемедицинских решений совместно с зарубежными партнерами.
"В рамках развития отечественного фармацевтического производства ведутся переговоры с ведущими мировыми фармпроизводителями по инвестиционным проектам контрактного производства. Запланировано дополнительное открытие 32 новых производств лекарств, медицинских изделий и техники, в том числе с участием крупных иностранных производителей", - резюмировала министр.
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