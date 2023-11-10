Страдают во время уроков: родители жалуются на появление клопов в школе Актау
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О появлении клопов сообщили родители учеников школы №10 города Актау. Администрация школы обратилась в санитарно-эпидемиологическую службу для проведения дополнительной дезинфекции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.
Информация о появлении клопов в одной из школ города Актау появилась в социальных сетях. Однако администрация школы данный факт отрицает.
По словам родителей учеников, дети от укусов страдают прямо во время уроков.
"Многих учеников обкусали. У первоклассницы в кармане нашли клопов, а новый директор говорит обратное, что нет никаких клопов, якобы это обычные жуки. А позже начала говорить, что уже была дезинсекция и, что все почистили, хотя это не так. Детей покусали ужасно. Требуем, чтобы в школе провели нормальную дезинсекцию по всем этажам и поменяли директора", - говорится в рассылаемом сообщении родительницы.
По информации отдела образования Актау, относительно обнаружения клопов в школе был проведен тщательный осмотр помещений, а также проведена беседа с преподавателями.
"Подчеркиваем, что случаев укусов не было выявлено. Регулярные профилактические дезинфекционные мероприятия в школе проводятся вовремя, последняя из которых состоялась 3 ноября, перед началом второй учебной четверти. Однако, учитывая обеспокоенность родителей, руководство школы приняло решение обратиться в санитарно-эпидемиологическую службу (СЭС) с просьбой о проведении дополнительной дезинфекции", - сообщили в пресс-службе отдела образования по городу Актау.
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