Страдающий от хронической болезни житель Уральска угрожал самоубийством на улице
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На одной из улиц Уральска мужчина приставил нож к горлу и пытался покончить жизнь самоубийством, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
О происходившем прохожие сообщили в полицию. На место происшествия прибыл экипаж батальона патрульной полиции. Сотрудник полиции Жасулан Балмагамбетов отвлёк мужчину и в это время его коллега Мухаммадрасул Рашитов подошёл к незнакомцу сзади и быстро выхватил нож.
"Мужчина — житель Уральска 1984 года рождения. Выяснилось, что на протяжении длительного времени он страдает хроническим заболеванием. С места происшествия изъят нож. Мужчина пояснил, что устал от своей болезни и пошёл на такой шаг от безысходности. В настоящее время мужчина помещен в Центр временной адаптации и интоксикации города Уральск", — указывается в сообщении.
В видеозаписи присутствует ненормативная лексика.
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