Стоявшая на рухнувшем в Астане балконе женщина чудом спаслась
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В Астане с пятого этажа многоэтажки рухнул балкон, стоявшая на балконе женщина чудом спаслась - она успела ухватиться за металлические прутья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Патриот".
"Плита упала на балкон 4 этажа. К счастью, в этот момент никого на балконе не было. Это произошло в многоэтажном доме по улице Григория Потанина", - сообщает Telegram-канал.
Жители дома рассказали, что департамент по ЧС отказывается приезжать и выносить тяжелые и большие фрагменты сломавшейся на несколько частей балконной плиты. Там заявили, что балконы - это частная собственность граждан.
Устранение последствий ДЧС переложил на жителей и на КСК.
В свою очередь КСК сообщили, что такой функции, как устранение последствий обрушения балкона, в списке их обязанностей нет.
Теперь жители квартиры на 5 этаже и соседи с 4 этажа обязаны сами решать свою проблему.
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