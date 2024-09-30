Стоявшая на рухнувшем в Астане балконе женщина чудом спаслась

В Астане с пятого этажа многоэтажки рухнул балкон, стоявшая на балконе женщина чудом спаслась - она успела ухватиться за металлические прутья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Патриот".

"Плита упала на балкон 4 этажа. К счастью, в этот момент никого на балконе не было. Это произошло в многоэтажном доме по улице Григория Потанина", - сообщает Telegram-канал.

Жители дома рассказали, что департамент по ЧС отказывается приезжать и выносить тяжелые и большие фрагменты сломавшейся на несколько частей балконной плиты. Там заявили, что балконы - это частная собственность граждан.

Устранение последствий ДЧС переложил на жителей и на КСК.

В свою очередь КСК сообщили, что такой функции, как устранение последствий обрушения балкона, в списке их обязанностей нет.

Теперь жители квартиры на 5 этаже и соседи с 4 этажа обязаны сами решать свою проблему.