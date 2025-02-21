Несанкционированные свалки – одна из самых острых экологических проблем Казахстана. Несмотря на усилия государства, штрафы и разъяснительную работу, улицы, лесополосы и даже заповедные зоны продолжают захламлять отходами. Борются с этой проблемой различные экологические проекты и сообщества. Один из них проект StopMusor, который ставит перед собой задачу не только очистить страну от мусора, но и изменить отношение людей к окружающей среде. Подробнее об инициативе в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz рассказал исполнительный директор Ассоциации экологических организаций Казахстана Илья Сухоносенко.

Как работает StopMusor?

StopMusor – это эколого-просветительская инициатива, направленная на борьбу с несанкционированными свалками и повышение уровня экологической ответственности населения. Проект реализуется при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана.

"Проект StopMusor направлен на воспитание социальной ответственности населения и повышения его грамотности посредством вовлечения в этот процесс наиболее активной части граждан страны, общественников и молодежных движений, в лице волонтёров", - сказал Илья Сухоносенко.

Проект призван перестроить взаимоотношения между городской властью и операторами полигонов для сокращения объемов захоронения, установки систем сбора и утилизации свалочного газа.

За 4 года StopMusor охватил более 9 миллионов человек по различным направлениям.

Одно из ключевых - мониторинг и фиксация нарушений. Через мобильное приложение или сайт Stopmusor.kz пользователи могут сообщать о несанкционированных свалках, загружая фото и указывая точные координаты.

На январь 2025 года было получено более 600 обращений, связанных со стихийными свалками, загрязнением воды и строительными отходами. Все полученные запросы обрабатываются специалистами Ассоциации экологических организаций Казахстана, а затем направляются в департаменты экологии и местные исполнительные органы для анализа ситуации. Стоит отметить, что из всех полученных жалоб порядка 80% получили ответы и данные обращения были отработаны соответствующими органами, а приложение работает на постоянной основе.

Кроме того, в этом приложении каждый житель может найти информацию о предстоящих мероприятиях и в случае заинтересованности присоединиться к ним.

Большое внимание StopMusor уделяет образовательной работе. Проводятся лекции, семинары, флешмобы и мероприятия по экопросвещению, направленные на изменение привычек и повышение ответственности граждан.

Отдельное место в реализации проекта занимают экоакции и субботники. К уборке территорий привлекаются волонтеры и активисты.

Проблема в людях, а не в штрафах

Один из ключевых вызовов проекта – не только убрать мусор, но и добиться изменения поведения казахстанцев. Илья Сухоносенко отмечает, что даже при наличии штрафов и работающих коммунальных служб многие продолжают выбрасывать отходы в неположенных местах. Причины – отсутствие экологической культуры, низкий уровень осведомленности и удобство "старых привычек".

"Мы сталкиваемся не просто с отходами, а с ментальностью людей, которые не видят проблемы в том, чтобы выбросить пакет с мусором в лесу или оставить бутылки на берегу озера. Нужно менять сознание, иначе борьба с мусором превратится в бесконечный процесс", – отмечает руководитель Ассоциации.

Результаты работы и планы на будущее

За время работы проекта удалось выявить и ликвидировать десятки несанкционированных свалок, привлечь тысячи волонтеров к уборке территорий и провести образовательные мероприятия для школьников и студентов.

"Команде удалось провести около 150 различных мероприятий. В среднем за экологическую акцию собирается около 10 тонн отходов. За четыре года было организовано порядка 60 субботников, 20 дармарок, 37 экологических акций, 15 мастер-классов с использованием вторсырья, столько же конкурсов на эко-идеи среди молодежи. Снято несколько десятков социальных видеороликов на тему экологии. Даже была постановка на экологическую тематику в театре Артишок", - рассказывает руководитель проекта.

Особенно Илье Сухоносенко запомнилась поездка в Щучинск, в рамках которой была проведена целая серия субботников. Там же была установлена лавочка из переработанного пластика у родника при въезде в Щучинск, а затем в парке Жетысу в Астане.

Впечатлил главу Ассоциации экологических организаций Республиканский конкурс на лучшую идею по борьбе со стихийными свалками и строительным мусором.

"Представленные молодежью идеи и инициативы были необычными и креативными. Я был удивлен тем, как молодежь хорошо разбирается в современных трендах и инновационных подходах, какая она осознанная и ответственная", - подчеркнул Сухоносенко.

Благодаря акциям StopMusor на 4% больше людей начали замечать мусор на улице, а количество граждан, не выбрасывающих его мелкие фракции увеличилось на 9%.

Однако команда StopMusor признает: борьба с мусором – это марафон, а не спринт. В ближайших планах – расширение географии проекта, привлечение бизнеса и активное участие медиа в освещении экологических проблем.

Проект StopMusor показывает, что даже в условиях больших экологических вызовов гражданская инициатива и осознанность могут менять ситуацию к лучшему. Главное – не оставаться в стороне и начать с себя.