"СТОП-СВАЛКА": Одна из крупнейших свалок столицы обнаружена у озера Большой Талдыколь

В новом выпуске программы "СТОП-СВАЛКА" съемочная группа BaigeNews.kz обнаружила крупнейшую свалку строительного мусора. Ее незаконно расположили прямо у озера Большой Талдыколь. Кто виноват в несанкционированном сбросе отходов и как отреагируют на наши кадры представители акимата, смотрите в сегодняшней программе.

"СТОП-СВАЛКА" - новый проект, который разбирается с экологическими проблемами Астаны. За первые шесть месяцев года в Казахстане обнаружили свыше 600 несанкционированных свалок. Их видно даже из космоса. И больше всего таких в столице. Программа не только покажет самые грязные уголки города, но и будет добиваться их уборки. О существовании такого скопления мусора вы даже не подозревали. А мы выявили его с помощью космического мониторинга АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары". Приятного просмотра.