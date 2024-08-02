"СТОП-СВАЛКА": Одна из крупнейших свалок столицы обнаружена у озера Большой Талдыколь
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В новом выпуске программы "СТОП-СВАЛКА" съемочная группа BaigeNews.kz обнаружила крупнейшую свалку строительного мусора. Ее незаконно расположили прямо у озера Большой Талдыколь. Кто виноват в несанкционированном сбросе отходов и как отреагируют на наши кадры представители акимата, смотрите в сегодняшней программе.
"СТОП-СВАЛКА" - новый проект, который разбирается с экологическими проблемами Астаны. За первые шесть месяцев года в Казахстане обнаружили свыше 600 несанкционированных свалок. Их видно даже из космоса. И больше всего таких в столице. Программа не только покажет самые грязные уголки города, но и будет добиваться их уборки. О существовании такого скопления мусора вы даже не подозревали. А мы выявили его с помощью космического мониторинга АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары". Приятного просмотра.
Самое читаемое
- Черные жуки атаковали жителей Костаная
- Полицейский автобус врезался в авто в центре Алматы
- Токаев назначил заведующих двух отделов администрации президента
- Жительницу Индии муж приковал цепью в джунглях и оставил на 40 дней
- Раскрылась неожиданная причина снятия казахстанской спортсменки с Олимпиады-2024