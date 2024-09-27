"СТОП-СВАЛКА": Большое скопление мусора в пределах Астаны с видом на EXPO

В этом выпуске программы "СТОП-СВАЛКА" съемочная группа BaigeNews.kz обнаружила, похоже, самое большое скопление мусора в пределах Астаны. Журналистам удалось пробраться к нему сквозь степь и пролететь над горами мусора на дроне. Возможно, вы удивитесь, но недалеко от этого места находится крупный туристический объект – территория выставки ЭКСПО. Не забыли авторы программы и о прежних местах съемки. Убрали ли там мусор? Ответ найдете в этом выпуске.

"СТОП-СВАЛКА" - проект, который разбирается с экологическими проблемами Астаны. За первые шесть месяцев года в Казахстане обнаружили свыше 600 несанкционированных свалок. Их видно даже из космоса. И больше всего таких в столице Казахстана. Программа не только покажет самые грязные уголки города, но и будет добиваться их ликвидации. О существовании такого скопления мусора вы даже не подозревали. А мы выявили их с помощью космического мониторинга АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары".