Столпотворение на матче Казахстан-Финляндия объяснили в ФФК

Казахстанская федерация футбола (КФФ) прокомментировала жалобы на плохую организацию прохода на стадион "Астана Арена" во время матча против Финляндии в рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Ранее в Сети появилась информация, что тысячи людей опоздали на матч из-за отсутствия должной организации. Сообщалось, что болельщиков держали на улице и у турникетов, не впуская на "Астана Арену".

На ситуацию отреагировала Казахстанская федерация футбола. Здесь сообщили, что основной причиной столпотворения перед входами на стадион в день матча стали спекулянты, которые перепродавали одни и те же билеты по несколько раз, что отнимало время на разбирательства с теми, кто их приобретал.

Ещё одной причиной столпотворения в федерации назвали позднее прибытие болельщиков на стадион. По информации ФФК, казахстанцев предупредили о необходимости пребывания на стадионе заблаговременно, учитывая рабочий день и час пик. Вокруг стадиона проводят различные активности, чтобы занять болельщиков до начала игры.

"Множество людей без билетов создали длинные очереди и мешали болельщикам с билетами. Они надеялись, что на входе будут продавать билеты или пустят их бесплатно, но, уведомленные о невозможности этого, продолжали ждать до конца игры. Они также вызвали затор перед турникетами, обсуждая с сотрудниками билетного оператора и правоохранительными органами, почему им не разрешают войти на стадион", — добавили в организации.

В федерации пообещали сделать всё возможное, чтобы в дальнейшем избежать подобных инцидентов.

Напомним, матч Казахстан-Финляндия в рамках отборочного раунда чемпионата Европы-2024 завершился победой гостей со счетом 1:0.

Следующую игру казахстанцы проведут на своём поле со сборной Северной Ирландии 10 сентября. Футболисты и тренерский штаб сборной Северной Ирландии вылетели в Казахстан на матч.