Столпотворение детей произошло в одной из школ в Актау

В социальной сети опубликовали видео, где видно, как в коридорах одной из школ в Актау происходит столпотворения учеников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

По информации управления образования, инцидент произошел в школе №8, расположенной в 8 микрорайоне: на видеозаписи запечатлены ученики первой смены.