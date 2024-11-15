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Столпотворение детей произошло в одной из школ в Актау

Сегодня, 02:14
АВТОР
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lada.kz Сегодня, 02:14
Сегодня, 02:14
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Фото: lada.kz

В социальной сети опубликовали видео, где видно, как в коридорах одной из школ в Актау происходит столпотворения учеников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

По информации управления образования, инцидент произошел в школе №8, расположенной в 8 микрорайоне: на видеозаписи запечатлены ученики первой смены.

"Во время перемены в нескольких кабинетах прорвало батареи. Детей сразу же отпустили домой. Администрация школы вызвала сантехников и порыв был устранен. Из школьников никто не пострадал", - сообщили в управлении образования.

 

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