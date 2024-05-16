Столовую и магазин сносят в Алматы по решению суда

В Алматы под снос попали столовая и магазин, расположенные в микрорайоне Шугыла. Сотрудники городского Управления градостроительного контроля выявили, что собственник построил здание без разрешительных документов, передаёт BaigeNews.kz.

28 марта 2023 года владельцу выдали предписание на устранение допущенных нарушений. Так как предписание не было исполнено, управление подало иск на снос зданий.

9 ноября того же года решением Наурызбайского районного суда Алматы исковые требования удовлетворены, 7 февраля 2024 года Алматинский городской суд оставил решение без изменений.

Демонтаж объекта собственник начал добровольно.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев поручил усилить контроль за незаконным строительством.

По результатам исковой деятельности с прошлого года в Алматы полностью или частично снесены 32 незаконных объекта, в числе которых бизнес-центры, рестораны, пристройки и автосервисы, а также крупные жилые комплексы (Мечта и KHAN_.