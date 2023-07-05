Столкновение двух катеров на Урале: медики рассказали о состоянии пострадавших

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В Атырау медики рассказали о состоянии пострадавших при столкновении накануне вечером катеров на реке Урал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"3 июля примерно в 20:05 час по местному времени на реке Урал столкнулись два прогулочных катера. В одном из них находились 10 человек, в другом - 25 человек. 7 человек, получивших различные травмы, были доставлены в медицинские учреждения. За медицинской помощью в областную больницу обратились 3 человека, двое их них были отпущены домой для получения амбулаторного лечения, один человек проходит лечение в ЛОР - отделении. В областную детскую больницу поступили 4 ребёнка, из них один получает амбулаторное лечение. Два ребёнка, 2007, 2009 годов рождения, получили различные травмы и получают все необходимое лечение, состояние еще одного ребёнка, 2017 года рождения, оценивается, как тяжелое", - рассказала заместитель руководителя областного управления здравоохранения Алмагуль Абилова.

Напомним, в результате столкновения пострадали пять взрослых, все они с различными тяжёлыми телесными повреждениями были доставлены в областную больницу. Ещё четверо детей — в областную детскую больницу. Один из них, шестилетний ребёнок, попал в реанимацию, его состояние врачи оценивают как тяжёлое.

Отдыхающим в это время на берегу удалось снять на видео момент столкновения. На кадрах видно, как один прогулочный катер на скорости въезжает в носовую часть второго судна.

В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что по факту столкновения прогулочных катеров на Урале заведено уголовное расследование.