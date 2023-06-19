Столица в дыму: два вертолёта привлекли к тушению масштабного пожара в Астане

В Астане продолжается тушение крупного пожара, возникшего в результате загорания камыша и сухостоя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Сообщается, что премьер-министр Алихан Смаилов заслушал информацию министра по чрезвычайным ситуациям Сырыма Шарипханова о принимаемых мерах по тушению возгорания сухостоя возле Астаны. По словам главы МЧС, в районе озера Талдыколь на солончаковой местности горит камыш и сухостой на предварительной площади 15 гектаров. Министр подчеркнул, что угрозы жилым массивам Астаны нет.



К слову, в ликвидации задействованы 158 человек и 33 единицы техники, но работу огнеборцев усложняет сильный порывистый ветер, болотистая местность и отсутствие подъездных путей.

Алихан Смаилов поручил министру по ЧС усилить группировку сил и спецтехники, а также принять дополнительные меры по ликвидации огня.

Кроме того, привлечены два вертолёта МИ-17 Министерства обороны. Создан штаб пожаротушения. Угрозы жилым домам и лесному массиву нет.



Жителей просят проявить бдительность и принять следующие меры предосторожности:

• следовать рекомендациям ДЧС и других достоверных источников;

• если вы находитесь на улице, рекомендуется надеть маску для защиты от дыма;

• закройте окна и двери, чтобы предотвратить проникновение дыма в помещение.

Напомним, на окраине Астаны горит сухостой. Пожарные тушат его с утра. Однако еще не поступало информации об успешном результате борьбы с огнём. В столице зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ после пожара. Жителей столицы попросили сегодня не выходить без надобности на улицу из-за сильного задымления.