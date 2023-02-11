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  • Столичный вор выслеживал дорогие авто и снимал с них шины по ночам
скриншот с видео Сегодня, 14:01
155
Сегодня, 14:01
155
Фото: скриншот с видео

Столичный вор выслеживал дорогие авто и снимал с них шины по ночам

Подозреваемого в целой серии краж шин с титановыми дисками задержали в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный Telegram-канал МВД РК.

Как рассказали в полиции, мужчина "работал" по ночам. 

"Он заранее выслеживал автомобили, которые долгое время стояли во дворах жилых домов без движения. Так, с автомашины Mersedes Benz он похитил шины с титановым диском, причинив ущерб на сумму 150 тысяч тенге. В другом случае, эти же детали машин были сняты с BMW. Похищенное сдавал в пункт приема металла и в шиномонтаж", — сообщили в ведомстве.

Полицейские задержали 30-летнего жителя столицы. Его подозревают 10 кражах. Мужчина во всём признался, вещественные доказательства изъяты.

Дело расследуют по статье 188 УК РК "Кража". Подозреваемый водворён в ИВС.

 

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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#кража #полиция #Астана
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:01
155
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