Столичный вор выслеживал дорогие авто и снимал с них шины по ночам

Подозреваемого в целой серии краж шин с титановыми дисками задержали в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный Telegram-канал МВД РК.

Как рассказали в полиции, мужчина "работал" по ночам.

"Он заранее выслеживал автомобили, которые долгое время стояли во дворах жилых домов без движения. Так, с автомашины Mersedes Benz он похитил шины с титановым диском, причинив ущерб на сумму 150 тысяч тенге. В другом случае, эти же детали машин были сняты с BMW. Похищенное сдавал в пункт приема металла и в шиномонтаж", — сообщили в ведомстве.