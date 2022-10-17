Столичный микрорайон Чубары начнут газифицировать в следующем году

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Столичный микрорайон "Чубары" начнут газифицировать в 2023 году, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

В акимате сообщили, что до конца текущего года планируется получить положительное заключение экспертизы, сейчас ведутся проектно-изыскательные работы. В 2023г. в микрорайоне "Чубары" будут начаты строительно-монтажные работы.

На сегодняшний день районы Сарыарка и Алматы полностью обеспечены возможностью подключить дома к газу. Это 10 жилых массивов и четыре микрорайона (Ақбидай, Қазақауыл, Нур-Бесiк, мкрн в районе ул. Потанина). Для этого в городе построено свыше 680 км газораспределительных сетей, подведены внутриквартальные сети. Порядка 6,5 тысячи жителей этих районов подключили дома к газу. Это более 60 процентов.

В оставшихся районах - Байконыр и Есиль - ведутся работы по строительству подводящего газопровода (внутриквартальные сети в 2023г). В текущем году начато строительство подводящих сетей газа к районным котельным "Туран", "Тельмана" и к жилым массивам "Ильинка" (Уркер), "Ондирис", "Тельман", "Пригородный", мкр "Family Village" и "Garden Village".

Для стимулирования и оказания помощи принят ряд социальных мер: вдвое сокращен список документов для подключения домов к газу; более чем в два раза увеличена сумма, которая выделяется нуждающимся категориям населения (до 430 тысяч); на бесплатной основе выдаются приборы учета газа (счетчики); имеется рассрочка и беспроцентное кредитование через банки на газификацию дома.

Все водогрейные котлы на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 переведены на газ. Также ведутся работы по подключению к газу социальных объектов. Из 20 соцобъектов (район Алматы и Сарыарка) на газ перевели уже 13 объектов, по оставшимся семи объектам ведутся пусконаладочные работы. Ранее они отапливались они через автономные источники тепла: через уголь либо как большинство через дизельное топливо, что в разы затратнее. Общая экономия за счет перевода данных объектов на газ составит более миллиарда тенге в год.

В акимате отмечают, что газификация позволит не только значительно улучшить экологию города, но и создать более комфортные условия для жителей частного сектора.