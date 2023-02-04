Столичный медицинский вуз стал лидером рейтинга "Атамекен"

Фото: Минздрав РК

Стали известны результаты рейтинга образовательных программ казахстанских вузов Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" за 2022 год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

По итогам рейтинга Медицинский университет Астана стал лидером среди медицинских вузов страны по трём программам.



Рейтинг образовательных программ НПП РК "Атамекен" составляется ежегодно в течение последних 5 лет. Он основывается на оценке ряда показателей, включая практический опыт преподавателей, наличие международной аккредитации. Особое внимание уделяется анализу уровня трудоустройства выпускников, продолжительности поиска работы и средней заработной плате. Рейтинг берет за оценку также достижения обучающихся, реализованные ими Start-up проекты и учитывает количество студентов, продолживших обучение в магистратуре.

"Оценка медвузов по итогам 2022 года велась по пяти образовательным программам. По трем из них, по специальностям "Общая медицина", "Стоматология" и "Общественное здравоохранение" Медицинский университет Астана занял первые места. В университете на указанных образовательных программах обучается около 80 процентов студентов. Медианная заработная плата по данным специальностям увеличивается из года в год, варьируется от 150 до 345 тысяч тенге, а уровень трудоустройства выпускников остается стабильно высоким 98 процентов", — говорится в сообщении Минздрава.

Рейтинг считается самым объективным из всех рейтингов вузов, формируемых в РК, поскольку он проводится при непосредственном участии работодателей из числа ведущих компаний страны и экспертов рынка. Активное участие в совершенствовании методики оценки образовательных программ принимают и сами вузы.

Фото: Минздрав РК