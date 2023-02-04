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Минздрав РК Сегодня, 10:05
177
Сегодня, 10:05
177
Фото: Минздрав РК

Столичный медицинский вуз стал лидером рейтинга "Атамекен"

Стали известны результаты рейтинга образовательных программ казахстанских вузов Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" за 2022 год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

По итогам рейтинга Медицинский университет Астана стал лидером среди медицинских вузов страны по трём программам.
 

Рейтинг образовательных программ НПП РК "Атамекен" составляется ежегодно в течение последних 5 лет. Он основывается на оценке ряда показателей, включая практический опыт преподавателей, наличие международной аккредитации. Особое внимание уделяется анализу уровня трудоустройства выпускников, продолжительности поиска работы и средней заработной плате. Рейтинг берет за оценку также достижения обучающихся, реализованные ими Start-up проекты и учитывает количество студентов, продолживших обучение в магистратуре.

"Оценка медвузов по итогам 2022 года велась по пяти образовательным программам. По трем из них, по специальностям "Общая медицина", "Стоматология" и "Общественное здравоохранение" Медицинский университет Астана занял первые места. В университете на указанных образовательных программах обучается около 80 процентов студентов. Медианная заработная плата по данным специальностям увеличивается из года в год, варьируется от 150 до 345 тысяч тенге, а уровень трудоустройства выпускников остается стабильно высоким 98 процентов", — говорится в сообщении Минздрава. 

Рейтинг считается самым объективным из всех рейтингов вузов, формируемых в РК, поскольку он проводится при непосредственном участии работодателей из числа ведущих компаний страны и экспертов рынка. Активное участие в совершенствовании методики оценки образовательных программ принимают и сами вузы.

Фото: Минздрав РК

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#Минздрав РК #медики #вузы Казахстана #атамекен
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:05
177
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