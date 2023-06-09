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polisia.kz Сегодня, 13:35
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Сегодня, 13:35
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Фото: polisia.kz

Столичный герой-полицейский спас беременную, но попался на взятке

Столичный герой-полицейский Алмаз Култанов, прославившийся спасением беременной женщины от суицида, попался на пособничестве при получении взятки в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

Суд санкционировал арест капитана полиции на два месяца. 

"8 июня 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого Култанова А.", - говорится в сообщении.

Напомним, осенью 2021 года министр внутренних дел наградил командира взвода полка патрульной полиции Алмаза Култанова медалью МВД "Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін".

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Сегодня, 13:35
307
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