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Столичный автотранспорт проверяют на токсичность выхлопных газов
Передвижными экологическими постами в столице на сегодня проверено свыше 7 500 автомашин на токсичность выхлопных газов. Нарушения выявили у 16% из них, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.
Из проверенных на токсичность выхлопных газов 7 500 автомашин превышение выявили у более 1 200, что составляет свыше 16%.
Нормируемыми компонентами для автомобилей на бензине и газе является СО (монооксид углерода), для дизелей – дымность (коэффициент поглощения светового потока). Содержание этих компонентов не должно превышать значений, установленных действующими стандартами:
При выявлении превышений норм токсичности, что является административным правонарушением влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере десяти, на юридических лиц – в размере ста месячных расчетных показателей, а в случае повторного совершения в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на юридических лиц – в размере двухсот МРП.
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