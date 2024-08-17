Столичный аэропорт возобновил свою работу после экстренной посадки швейцарского самолёта
Сегодня, 18:44
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Сегодня, 18:44Сегодня, 18:44
230Фото: Айгерим Бакпаева/BaigeNews.kz
Аэропорт Астаны снова заработал после экстренной посадки борта из Цюриха, передаёт BaigeNews.kz.
"С 18:34 часов столичный аэропорт возобновил свою работу", — сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Напомним, сегодня в 16:00 по времени Астаны самолёт авиакомпании Swissair, летевший из Токио в Цюрих, экстренно приземлился в Астане. Такое решение было принято из-за подозрения на инсульт у одного из пассажиров. Однакого после успешной посадки во время разворота по ошибке экипажа самолёт съехал на грунт. Из-за аварийно-спасательных работ аэропорт Астаны временно закрывался для всех рейсов на два часа.
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