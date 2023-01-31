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gov.kz Сегодня, 10:40
156
Сегодня, 10:40
156
Фото: gov.kz

Столичные врачи спасли руку мужчине, который получил травму на производстве

Врачи столичной городской многопрофильной больницы №2 спасли руку молодому человеку, который получил травму на производстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

7 января пациент экстренно поступил в больницу с тяжелыми травмами. Правая рука у молодого человека была практически отделена на уровне верхней части плеча.

Операция проводилась двумя бригадами в два этапа. На первом этапе ангиохирурги сшивали сосуды для восстановления кровотока, вторым этапом травматологи сшили мышцы, нервы, сухожилия и кость.

"Операция длилась около пяти часов. Мы всегда стараемся сохранить все органы, насколько это возможно. В ходе операции пришлось делать полную ревизию сосудисто-нервного пучка, шов накладывался на все мышцы, потому что отрыв конечности был полный. Изначально шансы на то, что мы спасем руку и ее функция восстановится, были минимальные. И мы очень рады, что все закончилось благополучно", - рассказал врач- ангиохирург Дастан Сабырұлы.

Сейчас пациент проходит курс реабилитации, врачи продолжают принимать активное участие в восстановлении работоспособности правой руки, оказывают консультации и дают рекомендации по применению различных методик.

"Нам удалось провести операцию так, чтобы реабилитация прошла гораздо быстрее. Все срослось, и ничего на данный момент парня не беспокоит", - сообщил врач травматолог Алимжан Дуйсенбаев.

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#врачи #Астана #операция
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:40
156
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