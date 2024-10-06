Столичные участки референдума начали работу

Участок референдума №164 Астаны в здании Национальной академической библиотеки готов к открытию. С шести утра сюда начали прибывать наблюдатели, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Здесь провели все необходимые процедуры подготовки: поставили пломбы на урны и вскрыли сейф с бюллетенями.

Как отметила председатель участковой комиссии референдума Жанна Тауекелова, на участке ожидается 2114 голосующих. На участке 20 избирателей с инвалидностью.

"Избирательная комиссия работу начала. Их задача организовать и провести голосование. Особенность этого референдума — в этом году каждому участнику был индивидуальный подход, были сделаны пригласительные билеты. Рабочая избирательная комиссия ходила по домам. Каждому избирателю было выдано приглашение. Раньше этого не было", — сказала Тауекелова.

Напомним, самыми первыми в голосовании могли принять участие казахстанцы, находящие в этот день в Южной Корее и в Японии. В Сеуле и в Токио избирательные участки открылись в 7:00 местного времени (3:00 по времени Астаны).