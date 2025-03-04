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Столичные спортсмены завоевали серебро на Кубке мира в Париже

Сегодня, 11:44
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Столичные спортсмены завоевали серебро на Кубке мира в Париже Сегодня, 11:44
Сегодня, 11:44
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В Париже, столице Франции, прошел первый этап Кубка мира по артистическому плаванию, и спортсмены из Астаны вновь продемонстрировали отличные результаты, завоевав серебряные медали, передаёт BaigeNews.kz

Дуэт Артур Майданов и Валерия Столбунова удивил зрителей и судей своим выступлением в произвольной программе, завоевав заслуженное серебро. 

Не менее впечатляющим стало достижение Эдуарда Кима, который стал серебряным призером в индивидуальном зачете, продемонстрировав высокий уровень мастерства и решимость. 

К слову, Кубок мира собрал 167 спортсменов из 22 стран.

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