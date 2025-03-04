В Париже, столице Франции, прошел первый этап Кубка мира по артистическому плаванию, и спортсмены из Астаны вновь продемонстрировали отличные результаты, завоевав серебряные медали, передаёт BaigeNews.kz

Дуэт Артур Майданов и Валерия Столбунова удивил зрителей и судей своим выступлением в произвольной программе, завоевав заслуженное серебро.

Не менее впечатляющим стало достижение Эдуарда Кима, который стал серебряным призером в индивидуальном зачете, продемонстрировав высокий уровень мастерства и решимость.

К слову, Кубок мира собрал 167 спортсменов из 22 стран.