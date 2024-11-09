Столичные спасатели пришли на помощь 73-летней бабушке

В Астане женщина 1951 года рождения упала в собственной квартире и не смогла самостоятельно встать и открыть входную дверь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС с помощью шанцевых инструментов открыли входную дверь и нашли бабушку, лежащей на полу, после чего передали сотрудникам скорой помощи", - сообщили в ведомстве.

МЧС напоминает, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.