Фото: astanatv.kz

Столичные школьники играют на переменах в асык-ату. Еще недавно эта игра считалась почти забытой среди современных детей, но сейчас она снова становиться популярной. Причем не только ради забавы. Но и как профессиональный вид спорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

Асык ату – казахская национальная игра. Однако в последнее время всё реже и реже можно встретить подростка, который бы интересовался этой исконно традиционной забавой кочевников. Чтобы восполнить этот пробел, есть те, кто возрождает эту культуру, демонстрирует преимущества игры и вовлекает молодое поколение.

Ученики этой школы настоящие снайперы. Они тренируются играть в асыки даже на переменах. Для этого в учреждении отвели специальное место. На счету Сеитхана Айтуарова 100 асыков, он даже участвует в соревнованиях.

"Я играю в Асыки с четвёртого класса. Сейчас я учусь в пятом. Я уже съездил на чемпионат Казахстана в Баянаул. Наша команда вернулась с победой – мы выиграли школьную лигу. Я очень люблю играть в асыки", - говорит ученик Сеитхан Айтуаров.

Учёные говорят, что наши предки играли в асыки ещё 30 тысяч лет назад. В этой школе развивают два вида национальных игр.

"Федерация была открыта по всему Казахстану. Не только в сельской местности, но и в каждой области и районе. Лига по игре в асыки будет не меньше чем баскетбольная или волейбольная. Национальные игры будет даже востребование. Эта игра - наследие наших предков", - рассказывает мастер спорта Оралбек Актылеуов.

Этнографы уверяют, Асык – это не просто забава, она полезна для развития у человека чувства сознания. Поэтому игру нужно рассматривать и как средство обучения.

"У этой динамичной игры есть более 20 разновидностей. Ещё 4-5 предназначены для умственного развития. Видите ли, эта игра, способствует совершенствованию и развитию талантов у детей и взрослых", - отмечает этнограф Досымбек Катранулы.

Специалисты уверены, что игра в асыки должна передаваться из поколение в поколение, как ценная реликвия.