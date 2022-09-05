Столичные школьники будут ходить в музей вместо обычных уроков

Фото: BaigeNews.kz/ Артем Чурсинов

В Национальном музее Республики Казахстан прошла презентация культурно-образовательного проекта "Учебный день в музее" в рамках "Года детей" с участием министра культуры и спорта Даурена Абаева, передаёт BaigeNews.kz.

Проект направлен на практическое закрепление теоретических знаний учащихся школ по общественно-гуманитарным предметам (История Казахстана, Всемирная история, краеведение и др.) с использованием музейных предметов и коллекций. Также в целях повышения познавательной активности и зрительного восприятия учащихся будут организованы музейные уроки, видеоуроки, экскурсии и практические мероприятия.

Цель проекта заключается в формировании у обучающихся исторического сознания, патриотизма, уважения к истории своей страны и развитие творческих навыков.

Пилотный проект будет реализован научными сотрудниками музея совместно с учителями школ города Нур-Султан среди учащихся 5-9 классов. Для школьников из других городов страны музейные уроки будут доступны в формате онлайн.

Занятия будут проводиться каждый четверг, по четыре урока в день. Заявки на проведение уроков принимаются предварительно за семь календарных дней до начала урока.

Учитель истории Казахстана и всемирной истории в школе-гимназии №6 Камажай Мынбаева уже собирается подавать заявку для своих учеников.

"Проект очень актуальный, потому что это наглядно. Дети сами будут присутствовать в музее, будут видеть экспонаты, орудия труда в зависимости от эпохи того или иного периода, который они буду изучать. Когда они наглядно это видят, это, конечно же, вызывает больший интерес и мотивацию. Мы, например, совместно работаем с военным музеем, проводим исторические квесты по темам. Если сейчас в этом Национальном музее есть такая возможность, то мы с удовольствием будем приводить сюда детей", - поделилась она.







Фото Артёма Чурсинова