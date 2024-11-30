Столичные пожарные спасли от уничтожения два грузовых автомобиля

В Астане, в районе Сарыарка по улице Жарсуат, произошёл пожар в боксе, расположенном на первом этаже трехэтажного административного здания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"До прибытия пожарных подразделений в помещении бокса произошёл взрыв топливного бака у грузового автомобиля с последующим горением. На момент пожара внутри бокса находились три грузовых автомобиля, огнеборцам удалось спасти от уничтожения огнем два из них автомобиля. В результате пожара пострадали три человека, которые переданы сотрудникам скорой помощи", —— сообщили в МЧС.

Пожар ликвидировали на площади 15 квадратных метров.