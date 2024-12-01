Столичные пожарные спасли котёнка
Спасатели ходят на помощь при любых обстоятельствах.
Сегодня, 14:17
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Сегодня, 14:17Сегодня, 14:17
49Фото: МЧС РК
Сотрудников МЧС в Астане вызвали, чтобы спасти котёнка, передаёт BaigeNews.kz.
В столичном районе Алматы, на одной из АЗС, котёнок застрял за облицовкой подоконника магазина. Продавец услышав громкое мяуканье, обратилась за помощью к сотрудникам МЧС.
"Спасатели добрались до места происшествия, благополучно освободили животное с помощью шанцевых инструментов и вручили его неравнодушному свидетелю происшествия", — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что спасатели придут на помощь при любых обстоятельствах.
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