  • 1 Декабря, 14:38
  • BAIGENEWS

Столичные пожарные спасли котёнка

Спасатели ходят на помощь при любых обстоятельствах.

Сегодня, 14:17
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 14:17
Сегодня, 14:17
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Фото: МЧС РК

Сотрудников МЧС в Астане вызвали, чтобы спасти котёнка, передаёт BaigeNews.kz.

В столичном районе Алматы, на одной из АЗС, котёнок застрял за облицовкой подоконника магазина. Продавец услышав громкое мяуканье, обратилась за помощью к сотрудникам МЧС. 

"Спасатели добрались до места происшествия, благополучно освободили животное с помощью шанцевых инструментов и  вручили его неравнодушному свидетелю происшествия", — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что  спасатели придут на помощь при любых обстоятельствах. 

 

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