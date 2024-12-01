Столичные пожарные спасли котёнка

Сотрудников МЧС в Астане вызвали, чтобы спасти котёнка, передаёт BaigeNews.kz.

В столичном районе Алматы, на одной из АЗС, котёнок застрял за облицовкой подоконника магазина. Продавец услышав громкое мяуканье, обратилась за помощью к сотрудникам МЧС.

"Спасатели добрались до места происшествия, благополучно освободили животное с помощью шанцевых инструментов и вручили его неравнодушному свидетелю происшествия", — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что спасатели придут на помощь при любых обстоятельствах.