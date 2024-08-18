  • 19 Августа, 03:00
  • BAIGENEWS

Столичные пожарные сломали стену ради спасения котёнка

Вчера, 19:12
АВТОР
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иллюстрация BaigeNews.kz Вчера, 19:12
Вчера, 19:12
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Фото: иллюстрация BaigeNews.kz

Трогательным видео спасения котёнка поделились в МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.

Столичным пожарным пришлось выехать на помощь к котёнку, который застрял за облицовкой стены здания одной из точек общественного питания в районе Алматы. 

"Люди, услышав громкое мяуканье, обратились за помощью к сотрудникам МЧС. Спасатели добрались до места происшествия, благополучно освободили животное с помощью шанцевых инструментов и вручили его неравнодушному свидетелю происшествия", —  говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК.

В МЧС отметили, что спасатели придут на помощь при любых обстоятельствах. 

 

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