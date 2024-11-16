Столичные пожарные предотвратили взрыв в магазине
Сегодня, 10:22
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Сегодня, 10:22Сегодня, 10:22
65Фото: МЧС РК
Пожар разгорелся в магазине автоаксессуаров, пристроенном к кафе в районе Сарыарка по улице Тлендиева в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"В результате происшествия госпитализирован работник магазина. Пожар ликвидирован на площади 60 квадратных метров", — говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели вынесли из огня один газовый баллон в безопасную зону, предотвратив тем самым взрыв.
Подробности инцидента уточняются.
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