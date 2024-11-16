  • 16 Ноября, 10:55
  • BAIGENEWS

Столичные пожарные предотвратили взрыв в магазине

Сегодня, 10:22
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 10:22
Сегодня, 10:22
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Фото: МЧС РК

Пожар разгорелся в магазине автоаксессуаров, пристроенном к кафе в районе Сарыарка по улице Тлендиева в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В результате происшествия госпитализирован работник магазина. Пожар ликвидирован на площади 60 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели  вынесли из огня один газовый баллон в безопасную зону, предотвратив тем самым взрыв.

Подробности инцидента уточняются.

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