Столичные пожарные предотвратили взрыв в магазине

Пожар разгорелся в магазине автоаксессуаров, пристроенном к кафе в районе Сарыарка по улице Тлендиева в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В результате происшествия госпитализирован работник магазина. Пожар ликвидирован на площади 60 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели вынесли из огня один газовый баллон в безопасную зону, предотвратив тем самым взрыв.

Подробности инцидента уточняются.