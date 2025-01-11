Столичные полицейские разыскали хулиганивших под новый год вандалов
Цель акции – пресечь любые проявления вандализма и сохранить чистоту и порядок в столице.
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Столичные полицейские продолжают борьбу с актами вандализма и нарушителями общественного порядка. В последние дни в Астане были зафиксированы новые случаи повреждения чужого имущества, виновных быстро разыскали и привлекли к ответственности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.
"1 января 2025 года около 06:00 утра 26-летний гражданин умышленно повредил входную дверь одного из частных домов, нанеся материальный ущерб на сумму 34 900 тенге. В новогоднюю ночь, 31 декабря 2024 года, в 00:45, 21-летняя женщина повредила входную дверь и дверной звонок в квартире, причинив ущерб на сумму 37 000 тенге. Позже, 3 января 2025 года, около 23:30, 33-летний мужчина пинал ногами и сломал дверь лифта в общественном месте. Всех нарушителей нашли и привлекли к административной ответственности по статье 147-1 КРКоАП РК", — отчитались в полиции.
Отмечается, что эти инциденты стали частью комплексной работы по пресечению вандализма в столице. Полиция активно проводит профилактическую работу, направленную на сохранение порядка и чистоты в городе, а также на предотвращение антиобщественного поведения.
Цель акции – пресечь любые проявления вандализма и сохранить чистоту и порядок в столице.
За вандализм привлечены к ответственности 332 гражданина, из них 191 человек оштрафован, ещё 141 наказан административным арестом.
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