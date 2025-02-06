Столичные медики сделали заявление по поводу падения детей из окон
В прошлом году в Астане 63 ребенка выпали из окон.
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Несмотря на зимний период времени, в Астане отмечаются случаи падений детей из окон высотных зданий, передаёт BaigeNews.kz.
По данным столичного управления общественного здравоохранения, с начала года зафиксированы три падения ребенка с высоты.
В основе всех трагедий с выпадением детей из окон – невнимательность родителей.
"Сначала года в отделении реанимации нашей больницы двое детей находились в тяжелом стоянии с различными травмами и переломами костей. После были переведены в отделение травматологии под присмотром медперсонала. Зачастую при падении дети получают переломы позвоночника, рук и ног, черепно-мозговую травму и разрывы внутренних органов. Мы настоятельно просим взрослых не оставлять детей одних в помещении даже с закрытом окном", - сказал заведующий травмпункта Многопрофильной городской детской больницы N2 г. Астаны Садуов Баймаханбет.
По данным больницы, в прошлом году зарегистрировано 63 случая падения детей из окон, из них 33 ребенка в тяжелом стоянии были госпитализированы в стационар; 4 случая с летальным исходом.
Медики говорят о простых правилах безопасности:
- Никогда не оставляйте детей одних в комнате с открытым окном или открытой балконной дверью
- Не позволяйте детям находиться на подоконнике.
- Проверьте, чтобы рядом с окном не стояло мебели, с помощью которой малыш может забраться на подоконник.
- Если есть такая возможность, оборудуйте окна специальными запорными устройствами.
Врачи также отмечают об опасности москитных сеток. По их словам, они создают иллюзию безопасности.
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